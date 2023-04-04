Ленобласть направила 345,8 млн рублей на финансирование соцконтрактов

Получить помощь по соцконтрактам могут малоимущие, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

«Ежегодно финансирование соцконтрактов увеличивается, в прошлом году на эти цели было направлено 309,4 млн рублей. Соцконтракт позволяет жителям повысить доход и выйти из категории нуждающихся, благодаря своему труду. С помощью поддержки от государства можно переобучиться и найти новую работу, открыть свое дело, развивать личное подсобное хозяйство», ― рассказал зампредседателя Правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

В 2022 году было заключено 2249 социальных контрактов, максимальная выплата по мере поддержки составляет 350 тысяч рублей. Социальный контракт могут заключить малоимущие семьи и граждане. Для этого нужно обратиться в соцзащиту по месту жительства.

Что такое социальный контракт, кто может обратиться за его получением, какие необходимы документы, размер выплат – на все эти и не только вопросы ответит бот в автоматическом режиме. Как уже ранее писал ivbg.ru, комитетом по социальной защите населения и Центр управления регионом запустили чат-бот о выплатах на детей. Программа начала работать в мессенджере «Телеграм». В автоматическом режиме можно получить консультации по всем вопросам, касающимся выплаты.