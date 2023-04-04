Депутат Госдумы предложил признать феминизм экстремистской идеологией в России

С предложением признать феминизм экстремистской идеологией в России выступил депутат Госдумы Олег Матвейчев в программе «60 минут», посвященной убийству военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

Депутат сообщил, что уже подготовил соответствующий законопроект, и завил, что «практически все феминистки в России выступили против СВО».

В беседе с изданием «Абзац» депутат пояснил, что законопроект проходит оценку в комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Его внесут на рассмотрение Госдумы в случае положительного заключения.

«Наши феминистки являются просто агентурой Запада. <…> Их деятельность противоречит указу президента о поддержке традиционных ценностей», – выразил мнение Олег Матвейчев

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля. В момент происшествия там проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Он погиб, еще 40 человека пострадали. Правоохранители полагают, что теракт планировался и был организован спецслужбами Украины. Главной подозреваемой по этому уголовному делу стала Дарья Трепова. Она уже призналась, что принесла статуэтку с бомбой на встречу с Татарским.