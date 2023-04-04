Следственный комитет предъявил еще одно обвинение бывшему председателю комитета по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Ленобласти Юрию Андрееву.

Его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Расследование продолжается. Следователи пытаются выяснить, причастен ли Юрий Андреев к иным преступлениям.

Напомним, Андреева задержали 8 декабря по подозрению в хищении средств, выделенных на программу по повышению энергоэффективности и развития коммунальной инфраструктуры. Ему вменяют получение взятки в размере 26 миллионов рублей. Сейчас он находится под стражей.