Экс-главе комитета по ТЭК Ленобласти предъявлено еще одно обвинение

Автор: Гузель Галимова
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Следственный комитет предъявил еще одно обвинение бывшему председателю комитета по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Ленобласти Юрию Андрееву.

Его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Расследование продолжается. Следователи пытаются выяснить, причастен ли Юрий Андреев к иным преступлениям.

Напомним, Андреева задержали 8 декабря по подозрению в хищении средств, выделенных на программу по повышению энергоэффективности и развития коммунальной инфраструктуры. Ему вменяют получение взятки в размере 26 миллионов рублей. Сейчас он находится под стражей.

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21.02.2023 323
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