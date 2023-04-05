Зампред правительства Ленобласти – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Медаль вручена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

С награждением Дмитрия Ялова поздравил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он поддержал это решение и выразил благодарность главе комитета за то, что «последние три года он всегда находил быстрые и верные решения проблемных вопросов в регионе, многие из которых стали лучшими практиками для страны».