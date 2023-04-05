Опубликована подробная карта всей поверхности Марса

Астрономы арабской межпланетной станции Al Amal опубликовали полную карту поверхности Марса. Ее составили из более чем трех тысяч цветных снимков, собранных за два года.

На карте можно рассмотреть гигантскую систему каньонов Долины Маринера, справа и слева от которой заметны области с вулканами. В частности, хорошо видна гора Олимп высотой более 20 километров – она считается самой большой в Солнечной системе.

Al Amal стала первой межпланетной станцией Объединенных Арабских Эмиратов. Аппарат прибыл к Марсу в феврале 2021 года и занимается исследованиями атмосферы.