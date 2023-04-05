Опубликована подробная карта всей поверхности Марса

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Астрономы арабской межпланетной станции Al Amal опубликовали полную карту поверхности Марса. Ее составили из более чем трех тысяч цветных снимков, собранных за два года.

N
Фото: marsatlas.org

На карте можно рассмотреть гигантскую систему каньонов Долины Маринера, справа и слева от которой заметны области с вулканами. В частности, хорошо видна гора Олимп высотой более 20 километров – она считается самой большой в Солнечной системе.

Al Amal стала первой межпланетной станцией Объединенных Арабских Эмиратов. Аппарат прибыл к Марсу в феврале 2021 года и занимается исследованиями атмосферы.

Вам будет интересно
Опубликована подробная карта всей поверхности Марса марс
Ученые записали ультразвук, который издают растения в опасности – запись
Ученые зафиксировали ультразвук, который издают растения при нехватке воды или внезапном повреждении. Предположительно, эти сигналы помогают формировать экосистемы. Также на них...
01.04.2023 156
Автор
Поделиться