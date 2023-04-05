В России собираются увеличить размер налоговых вычетов

В Госдуму внесли законопроект, увеличивающий максимальный размер налогового вычета, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Так, предлагается увеличить максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, — с 50 тыс. до 110 тыс. руб. Размер расходов на собственное обучение, лечение, в том числе и членов семьи, а также на покупку лекарств хотят поднять с 120 тыс. до 150 тыс. руб.

Кроме того, предлагается к расходам на покупку высокотехнологичного оборудования применять повышающий коэффициент 1,5 по аналогии с порядком учета расходов на приобретение или создание передовой российской продукции в сфере искусственного интеллекта.