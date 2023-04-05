В Неву выпустили 80 тысяч экземпляров атлантического лосося

В акваторию Невы во Всеволожском районе Ленобласти выпустили 80 тысяч годовиков* атлантического лосося.
Рыбу вырастили на Невском рыбоводном заводе. Перед выпуском ее исследовали на болезни. Признаков инфекционных, инвазионных и алиментарных заболеваний не было выявлено, рыба полностью здорова.
Фото: Госветслужба Ленобласти
Выпуск лосося в естественную среду обитания проводится для возмещения ущерба природе в рамках государственного задания, объяснили в Госветслужбе 47 региона.
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04.04.2023 87
*Годовик — рыба, пережившая первую зимовку с законченным первым периодом роста, возраст не равен календарному году.