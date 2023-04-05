Учительница из Соснового Бора стала одной из победительниц Герценовской олимпиады

Автор: Гузель Галимова
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Учитель математики школы №6 в Сосновом Бору Виктория Дуболазова стала единственным победителем из Ленинградской области Герценовской педагогической олимпиады молодых учителей «Профессиональные перспективы − 2023».

Она награждена дипломом 3 степени.

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Фото: Комитет образования Ленобласти

За победу боролись более 400 молодых учителей, а в очном туре соревновались 77 участников из Петербурга и Ленобласти. Олимпиада состоялась в рамках ПМОФ и была посвящена Году педагога и наставника.

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