ГИБДД в ближайшие выходные будет ловить пьяных водителей в Петербурге и Ленобласти — график

В апреле 2023 года сотрудники ГИБДД проведут шесть рейдов «Нетрезвый водитель» на дорогах Петербурга и Ленобласти. Первые проверки пройдут уже в эти выходные.

Так, рейды пройдут в ночь на 8, 9 и 10 апреля. Следующие проверки на дорогах пройдут с 21 по 24 апреля, сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

Водителям напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или за передачу управления находящемуся в состоянии опьянения лицу предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на два года. За повторное нарушение – уголовная ответственность.