Прокуратура нашла нарушения в детском саду «Лучик» в Мурино

Сотрудники прокуратуры после обращения местных жителей провели проверку в детском саду «Лучик» и его филиале «Солнышко» в Мурино Всеволожского района Ленобласти.

В результате проверки в работе детского сада были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и противопожарного режима. В частности, не были соблюдены требования к режиму отдыха и сна детей, использовалась несоответствующая возрасту и росту детей мебель, отмечена нехватка предметов и средств личной гигиены, были нарушены условия хранения средств бытовой химии и уборочного инвентаря, не соблюдены требования к проведению ежедневной бесконтактной термометрии.

Процесс устранения всех нарушений взял на личный контроль прокурор региона.