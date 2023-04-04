Обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова арестована на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Под стражей она пробудет до 2 июня 2023 года. Дарье Треповой вменяют теракт, повлекший смерть человека (часть 3 статьи 205 УК) и незаконное ношение взрывчатых устройств (статья 222.1 УК). Оба эпизода — организованной группой.

Защита просила избирать обвиняемой меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Интересы обвиняемой в суде представляли два адвоката по соглашению. Заседание проходило в закрытом режиме.

Напомним, взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля. В момент происшествия там проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Он погиб, еще сорок человек из сотни присутствующих получили ранения различной степени тяжести.

Девушку задержали на следующий день. На допросе она подтвердила, что принесла в кафе статуэтку с бомбой.