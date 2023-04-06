В ЛДПР анонсировали создание нейросети «Жириновский»

В память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском в России создадут нейросеть «Жириновский».

Алгоритм будет создан на основе более чем 18 тысяч часов интервью и выступлений политика, накопившиеся за десятки лет его жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службе партии.

«Этой базы данных вполне хватит для того, чтобы сгенерировать его ответ на возможные новые вопросы. Задачи этой нейросети исключительно просветительские — познакомить людей с наследием Жириновского», — сообщили в пресс-службе.

Разработкой нейросети займутся сотрудники Университета мировых цивилизаций, основанного Владимиром Жириновским.

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Жириновский скончался 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни.