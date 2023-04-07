Под Волосово водитель иномарки протаранил шлагбаум на ж/д переезде и погиб

Смертельное ДТП произошло утром 6 апреля на 38-м километре дороги «Гатчина – Ополье» в Волосовском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 71-летний житель Волосово на Volkswagen Polo наехал на шлагбаум у железнодорожного переезда. Водитель погиб на месте. Причины смерти устанавливает медэкспертиза.

Фото: 47news

Владелец автомобиля с прошлого года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Проводится проверка.