Под Волосово водитель иномарки протаранил шлагбаум на ж/д переезде и погиб

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло утром 6 апреля на 38-м километре дороги «Гатчина – Ополье» в Волосовском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 71-летний житель Волосово на Volkswagen Polo наехал на шлагбаум у железнодорожного переезда. Водитель погиб на месте. Причины смерти устанавливает медэкспертиза.

Под Волосово водитель иномарки протаранил шлагбаум на ж/д переезде и погиб ДТП, Волосово, водитель погиб
Под Волосово водитель иномарки протаранил шлагбаум на ж/д переезде и погиб ДТП, Волосово, водитель погиб
Фото: 47news

Владелец автомобиля с прошлого года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Проводится проверка.

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