В России исчезнут некоторые бренды Danone

Французский производитель молочной продукции Danone намерен отказаться в России от использования сразу нескольких глобальных брендов.

Речь идет об Activia, Alpro, Actimel и непосредственно Danone. Об этом «Известиям» рассказал источник на рынке.

Отмечается, что иностранная компания изучает различные варианты. В частности, рассматривается переход на более локальные бренды — смена названий, либо переход под другой бренд, например, появление новой продукции в линейке «Простоквашино».

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О намерении передать контроль над производством молочных продуктов и растительных напитков в России иностранная компания сообщила еще в октябре прошлого года. При этом в сделку не войдут бренды детского питания Nutrilon, «Малютка» и «Малыш».