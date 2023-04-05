Магазины владельца сети Zara откроются в России под новыми названиями

Бывшие магазины ушедшего из России концерна Inditex (владелец сетей Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho) откроются в ближайшее время под новым новыми названиями.

«Группа Inditex передает новым владельцам все имеющиеся в России в данный момент торговые площадки. При этом магазины откроются под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

Первые открытия бывших магазинов концерна Inditex в столице и в регионах произойдут в апреле.