Названо максимальное количество сахара, которое можно есть в сутки. Оно может вас расстроить

Автор: Сергей Агутин
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Максимальное количество добавленного сахара в день – 25 граммов, или около шести чайных ложек. Например, это около половины плитки молочного шоколада.

Об этом сообщает The BMJ со ссылкой на ученых из США и Китая.

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Фото: PxHere

Люди, которые превышают это количество, имеют значительно более высокие риски 45 болезней, в том числе диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, кариеса, депрессии и пр

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07.04.2023 56
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