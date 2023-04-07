Названо максимальное количество сахара, которое можно есть в сутки. Оно может вас расстроить

Максимальное количество добавленного сахара в день – 25 граммов, или около шести чайных ложек. Например, это около половины плитки молочного шоколада.
Об этом сообщает The BMJ со ссылкой на ученых из США и Китая.
Люди, которые превышают это количество, имеют значительно более высокие риски 45 болезней, в том числе диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, кариеса, депрессии и пр
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