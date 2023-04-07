В Форносово установили мемориальную доску погибшему участнику спецоперации

В поселке Форносово Тосненского района Ленобласти установили мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации на Украине Евгении Крикуне.
Портрет бойца разместили на здании Форносовской школы, где он учился. Евгений Крикун был посмертно награжден медалью «За отвагу» и Орденом Мужества. Он погиб 26 марта 2022 года.
Фото: глава администрации Тосненского района Андрей Клементьев
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