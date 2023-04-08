На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 8 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Вам будет интересно
Новинка получит коробку-автомат и три рядам сидений. На YouTube-канале «Машинаторы» впервые рассекретили первые подробности готовящейся модернизованной УАЗ «Буханки» в честь векового...
27.11.2022 2683
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 66 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 74 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 174 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков, мойка шевронов, буферов;
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 331-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи;
- км 47-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи;
- км 142-152 ограничение скорости движения в сторону государственной границы РФ с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
- км 173-179 ограничение скорости движения в сторону государственной границы РФ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 27-28 ограничение скорости движения в сторону государственной границы РФ с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков;
- км 27-28 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 56-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;
- км 55-64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;
- км 47-49 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация несанкционированной рекламы.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть – Луга»:
- км 51-52 ограничение скорости движения в направлении МТП с 08:00 до 18:00, помывка шумозащитных экранов;
- км 40-26 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 18:00, установка сигнальных столбиков.
А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой):
- км 125-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка дорожной разметки.