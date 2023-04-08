Парламент Египта ввел штраф за публикацию ошибочного прогноза погоды

Нарушители должны будут заплатить государству до 5 млн египетских фунтов – приблизительно $160 тысяч.

Парламент Египта одобрил закон о реорганизации Главного метеорологического управления, предусматривающий штрафы за публикацию неправильного прогноза погоды.

Те, кто публикует недостоверную информацию о метеорологии или погоде в соцсетях, теперь будут должны заплатить государству штраф в размере до 5 млн египетских фунтов. Это примерно $160 тысяч.