Мужчина со сломанным ногами грозил Кингисеппу бомбой

Автор: Сергей Агутин
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В экстренные службы 7 апреля поступил тревожный звонок. Мужчина сообщал о бомбе в Кингисеппе. Телефонный номер был зарегистрирован на 46-летнего жителя поселка Лесобиржа Кингисеппского района.

К нему прибыли полицейские. Оказалось, что сообщение о бомбе – вымысел. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Обе ноги у него были сломаны.

Телефонному хулигану избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма заведено уголовное дело.

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07.04.2023 45
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