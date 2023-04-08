Мужчина со сломанным ногами грозил Кингисеппу бомбой

В экстренные службы 7 апреля поступил тревожный звонок. Мужчина сообщал о бомбе в Кингисеппе. Телефонный номер был зарегистрирован на 46-летнего жителя поселка Лесобиржа Кингисеппского района.

К нему прибыли полицейские. Оказалось, что сообщение о бомбе – вымысел. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Обе ноги у него были сломаны.

Телефонному хулигану избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма заведено уголовное дело.