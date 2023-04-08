Ювелирные изделия на полмиллиона рублей украли во Всеволожском районе

Крупная кража произошла 7 апреля в деревне Лупполово Всеволожского района. Кассир Автобусного парка № 2 обнаружила пропажу ювелирных изделий общей стоимостью 538 тысяч рублей.
Чтобы попасть в двухэтажный частный дом на Зеленой улице, злоумышленник отжал стеклопакет на первом этаже. Периметр не оборудован сигнализацией и видеонаблюдением, а участок огорожен лишь частично.
Полицейские сняли отпечатки пальцев на месте преступления. По факту кражи в крупном размере заведено уголовное дело.
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