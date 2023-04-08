Житель Петербурга лишился денег и золотых коронок после стакана сока, который услужливо предложил незнакомец

В полицию 8 апреля обратился житель Санкт-Петербурга. Он рассказал, что познакомился с мужчиной в магазине возле дома и пошел к нему в гости.
Новый знакомый предложил заявителю стакан сока. Мужчина выпил, после чего почувствовал себя плохо и потерял сознание. Очнулся у себя дома и обнаружил пропажу банковской карты, телефона марки Apple, 50 тысяч рублей и двух золотых коронок.
В загадочной истории разбираются сотрудники правоохранительных органов.
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