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Средняя зарплата в Ленобласти превысила 102 тыс. рублей

Петростат опубликовал данные о средних зарплатах в Ленобласти и Петербурге за май.

Средняя зарплата в Ленобласти превысила 102 тыс. рублей - Петростат опубликовал данные о средних зарплатах в Ленобласти и Петербурге за май.
Фото: freepik.

В Ленинградской области средняя номинальная зарплата составила 102,7 тысячи рублей. Реальная начисленная зарплата снизилась на 1% по сравнению с апрелем, но выросла на 1,6% по сравнению с маем прошлого года.

Самые высокие средние зарплаты в мае зафиксированы у работников в сфере водного транспорта (158,8 тысячи рублей), складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности (146,3 тысячи рублей), а также у научных сотрудников, ведущих исследования и разработки (133,8 тысячи рублей). Меньше всего получают те, кто занимается деятельностью по операциям с недвижимым имуществом (47,2 тысячи рублей), а также работники почтовой связи и курьеры (52,8 тысячи рублей).

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В Петербурге средняя номинальная зарплата за май составила 128,7 тысячи рублей. Специалисты по водному транспорту в городе зарабатывают в среднем 227,7 тысячи рублей, а работники почты и курьеры — 77,7 тысячи рублей.

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Фото: t. me/drozdenko_au_lo

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Теги

БПЛА пострадал человек Ленобласть Беспилотная опасность

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