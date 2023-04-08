Иномарку за шесть миллионов рублей угнали в Ломоносовском районе

Автор: Сергей Агутин
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Неизвестные вскрыли железные ворота гаража в деревне Владимировка Ломоносовского района и угнали синий Mercedes-Benz стоимостью шесть миллионов рублей. Пропажу иномарки утром 7 апреля обнаружила мать 28-летнего автовладельца.

Женщина сообщила полиции, что машину украли в период с восьми вечера 6 апреля до шести утра 7 апреля.

Полицейские сняли отпечатки пальцев на месте преступления, а также просматривают записи камер видеонаблюдения, установленных на ближайших улицах. Заведено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

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