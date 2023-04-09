У Мариинского дворца проходят съемки нового фильма о Майоре Громе

Автор: Гузель Галимова
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Территория у Мариинского дворца на выходные превратилась в съемочную площадку приключенческого фильма «Майор Гром. Игра».

Съёмки у здания городского Заксобрания заранее согласованы. По словам создателей картины, экстерьеры памятника архитектуры позволяют реализовать творческие задачи, раскрыть образ персонажей и продемонстрировать зрителям красоту исторического центра города.

У Мариинского дворца проходят съемки нового фильма о Майоре Громе съемки фильма, Петербург, Майор Гром
У Мариинского дворца проходят съемки нового фильма о Майоре Громе съемки фильма, Петербург, Майор Гром
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКСОБРАНИЯ ПЕТЕРБУРГА

Фильм «Майор Гром. Игра» является прямым продолжением фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» и третьей кинокартиной медиафраншизы. Фильмы основаны на серии комиксов «Майор Гром» российского издательства Bubble Comics, рассказывающей о майоре полиции Игоре Громе, который борется с преступностью в альтернативном Петербурге.

Напомним, из-за съемок фильма «Майор Гром. Игра» движение в центре Петербурга будет ограничено и 11 апреля.

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