На КАД между развязками с ЗСД и «Нарвой» на неделю перекроют полосу

На участке КАД между ЗСД и Таллинским шоссе будет перекрыта одна полоса движения.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы по уборке смёта в разделительной полосе дороги будут производиться на участке внутреннего кольца КАД с 73 по 80 километр. Так, с 10 по 16 апреля будет перекрыта для движения автомобильного транспорта четвертая полоса. По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Работы будут вестись в круглосуточном режиме, в две смены.