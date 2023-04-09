На КАД между развязками с ЗСД и «Нарвой» на неделю перекроют полосу

Автор: Гузель Галимова
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На участке КАД между ЗСД и Таллинским шоссе будет перекрыта одна полоса движения.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы по уборке смёта в разделительной полосе дороги будут производиться на участке внутреннего кольца КАД с 73 по 80 километр. Так, с 10 по 16 апреля будет перекрыта для движения автомобильного транспорта четвертая полоса. По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Работы будут вестись в круглосуточном режиме, в две смены.

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09.04.2023 28
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