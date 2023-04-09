Март стал сложным месяцем для «Лиза Алерт»

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего месяца.

Март стал сложным месяцем для поисковиков. 80 поисков проходили со статусом «срочно» — это очень много. Из 198 заявок — 41 сообщение о пропаже несовершеннолетних. К сожалению, не все поиски детей завершились с результатом «найден, жив».