Количество заключенных в следственных изоляторах и местах лишения свободы в России сократилось до 282 тысяч человек, сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев.

Для сравнения, в конце 2021 года их было 465 тысяч. Из 282 тысяч заключенных 85 тысяч находятся в СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора.

Снижение числа спецконтингента Гостев объяснил гуманизацией уголовных наказаний. По его словам, сейчас расширяется практика назначения принудительных работ и иных видов наказания, не связанных с лишением свободы. Более того, «определенное влияние оказывает работа по подбору контрактников в Вооруженные силы», пишет ТАСС.