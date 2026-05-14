Глава ФСИН: число заключенных в России сократилось до 282 тысяч

Новости Происшествия

Глава ФСИН: число заключенных в России сократилось до 282 тысяч

Количество заключенных в следственных изоляторах и местах лишения свободы в России сократилось до 282 тысяч человек, сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев.

Для сравнения, в конце 2021 года их было 465 тысяч. Из 282 тысяч заключенных 85 тысяч находятся в СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора.

Снижение числа спецконтингента Гостев объяснил гуманизацией уголовных наказаний. По его словам, сейчас расширяется практика назначения принудительных работ и иных видов наказания, не связанных с лишением свободы. Более того, «определенное влияние оказывает работа по подбору контрактников в Вооруженные силы», пишет ТАСС.

В больнице рассказали о состоянии пострадавших в массовой драке на птицефабрике в Ленобласти

Со слов врачей больницы, куда поступили участники потасовки, «тяжелых» пациентов не было.

Все участники массовой драки на птицефабрике в Кировском районе, поступившие во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу, после оказания помощи были отпущены домой. Об этом 47news рассказали в медучреждении.

Со слов врачей, всего в медучреждение после побоища поступили 11 работников предприятия. Все они получили легкие травмы и после осмотра и оказания помощи отправились домой. Пациенты в тяжелом состоянии с птицефабрики не поступали, заявили в больнице.

Напомним, побоище между работниками-иностранцами произошло на предприятии 12 мая. Всего в ней участвовали 60 человек. Расследование уголовного дела на контроле главы СК РФ.

