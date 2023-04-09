Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 9 апреля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении в течение суток уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, одни танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки потери противника на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

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На Херсонском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также пушка «Гиацинт-Б».

В течение суток нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.

Кроме того, в районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе.

За сутки перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», а также одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2».

Уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.