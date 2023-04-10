Вокалистка из Ленобласти стала участницей Всероссийского конкурса «Звезда-2023»

Автор: Гузель Галимова
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Вокалистка из Ленобласти Каролина Хардыкайнен прошла кастинг Всероссийского конкурса «Звезда-2023».

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Фото: tvzvezda.ru

Первый выпуск конкурса уже состоялся 8 апреля на телеканале «Звезда». Всего планируется восемь концертов. Голосовать будут телезрители. Также сильнейших вокалистов определят эксперты в области музыки.

Таким образом, в следующий этап конкурса пройдут представители 16 регионов (один от звездного жюри/один от телезрителей). Именно они будут бороться за главный приз.

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