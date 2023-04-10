Специалисты выяснили, что было на месте Петербурга до строительства города

Археологи и почвоведы изучили фрагменты древоземляной крепости на территории Меншикова бастиона Петропавловской крепости. Установлено, что возраст древесины составляет около 510 лет. А применявшиеся при строительстве деревья имели возраст примерно в 200 лет.

Специалисты СПбГУ и их коллеги из РАН исследовали состав пыльцы, спор и окаменевших фрагментов растений, которые сохранились в почве, сообщает РИА «Новости».

В ходе исследования установлено, что почвы формировались в этой местности преимущественно под растительностью заливных лугов и прибрежных ивняков. На окружающей территории господствовали елово-березово-сосновые леса с примесью ольхи.

Эксперты РАН передали сотрудникам СПбГУ уникальный образец грунта с подошвы сапога, найденного при раскопках. Он является засохшим илом – это может свидетельствовать о существования в то время прибрежной тростниковой заросли.