Водителям Ленобласти посоветовали пока не «переобувать» автомобили

Несмотря на солнце и потепление, водителей Ленобласти просят пока подождать с заменой зимних шин на летние.

В ближайшее время в регионе ожидаются резкие перепады температуры. Ночью температура будет опускаться до минусовых температур, а днем воздух может прогреваться до +17 градусов. Из-за этого менять резину не рекомендуется, предупредили в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.