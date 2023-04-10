Водителям Ленобласти посоветовали пока не «переобувать» автомобили

Несмотря на солнце и потепление, водителей Ленобласти просят пока подождать с заменой зимних шин на летние.
В ближайшее время в регионе ожидаются резкие перепады температуры. Ночью температура будет опускаться до минусовых температур, а днем воздух может прогреваться до +17 градусов. Из-за этого менять резину не рекомендуется, предупредили в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.
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05.04.2023 137