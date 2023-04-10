Продан самый дорогой номер автомобиля в истории. Его хотел купить Павел Дуров

На аукционе в Дубае поставлен новый рекорд стоимости автомобильного номера. Его продали за $15 млн.

На Ближнем Востоке некоторые автомобильные номера стоят дороже суперкаров. За них регулярно проводятся аукционы. В прошедшем аукционе за право приобрести номер «Р7» поборолся основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров.

Его ставка в переводе на доллары составила около $10 млн. В итоге нашелся более щедрый покупатель – он заплатил почти $15 млн. Это новый рекорд. Ранее самым дорогим автомобильным номером в истории считался «1». Он был продан в Абу-Даби в 2008 году за $14,2 млн.