Координатор акций «Раздельный Сбор Гатчина» стала финалисткой проекта «Экософия»

Алина Рыкова стала финалисткой проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Полуфинал завершился в Тюменской области, в нем приняли участие 110 человек из 33 регионов России. В финал вышли 28 конкурсантов, представляющие 15 регионов России, в том числе и Алина Рыкова, которая уже более трех лет занимается экоактивизмом. Сейчас она проводит акции по сбору более 30 видов вторсырья в Гатчине, занимается экологизацией спортивных соревнований-забегов – Гатчинского полумарафона, Забег.рф, была в команде проекта НКО, получившей грант Губернатора на благотворительный забег «Зелёный город». Алина создала собственную школьную экологическую акцию «Сдавай-ка: ручки и обложки».

Гранд-финал проекта «Экософия» пройдёт в Нижнем Новгороде с 27 по 30 июля.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Экология» желтые и зеленые емкости принимают пластик и стекло уже в 15 районах Ленобласти, на территории региона функционирует более 1300 точек раздельного сбора. До конца 2023 года контейнеры для РСО появятся в Подпорожье, Лодейном поле, Пикалево и Бокситогорске. Таким образом, программой раздельного сбора будет охвачен весь регион. Актуальный перечень адресов опубликован на сайте.