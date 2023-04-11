Новые правила получения повесток в военкомат коснутся всех военнообязанных

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнобязанных россиян. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть (новые правила будут действовать) для всех граждан, которые находятся в запасе»», — приводит его слова ТАСС.

Парламентарий уточнил, что на мобилизованных рассматриваемые нормы никак не распространятся, потому что эти люди уже призваны в Вооруженные силы РФ и проходят службу. При этом он подчеркнул, что в настоящее время мобилизация не проводится.

11 апреля Госдума рассмотрит на пленарном заседании поправки, согласно которым вводится возможность присылать в электронном виде повестки о необходимости явиться в военкомат. Также поправки предполагают введение ограничений для уклонистов от призыва: запрет на выезд из РФ, а затем и запрет на вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости, оформление кредитов. Помимо этого, появится единый реестр военнообязанных, который планируется создать на базе государственно-информационного ресурса.

Вам будет интересно
Новые правила получения повесток в военкомат коснутся всех военнообязанных срочники, Россия, повестки, госдума, Военнообязанные
Суд в Ленобласти впервые подтвердил право мобилизованного на альтернативную гражданскую службу
Ленинградский областной суд подтвердил право жителя Гатчины Павла Мушуманского на альтернативную гражданскую службу (АГС) при частичной мобилизации. Это первый случай...
17.03.2023 542
Автор