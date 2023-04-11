Новые правила получения повесток в военкомат коснутся всех военнообязанных

Новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнобязанных россиян. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть (новые правила будут действовать) для всех граждан, которые находятся в запасе»», — приводит его слова ТАСС

Парламентарий уточнил, что на мобилизованных рассматриваемые нормы никак не распространятся, потому что эти люди уже призваны в Вооруженные силы РФ и проходят службу. При этом он подчеркнул, что в настоящее время мобилизация не проводится.

11 апреля Госдума рассмотрит на пленарном заседании поправки, согласно которым вводится возможность присылать в электронном виде повестки о необходимости явиться в военкомат. Также поправки предполагают введение ограничений для уклонистов от призыва: запрет на выезд из РФ, а затем и запрет на вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости, оформление кредитов. Помимо этого, появится единый реестр военнообязанных, который планируется создать на базе государственно-информационного ресурса.