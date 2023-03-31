Депутат Госдумы: электронная повестка на службу будет приравнена к личному вручению

Как сообщает зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, система оповещения россиян в электронном виде о призыве на срочную службу в армию создана для того, чтобы снизить процент уклонистов.

В беседе с URA.RU Юрий Швыткин рассказал, что такая «электронная повестка» будет приравнена к личному вручению.

«Это как раз была одна из целей – минимизировать процент уклонистов. Если пришла [повестка] через Госуслуги, нужно выполнять. Вручение в электронном виде то же самое, что и лично», – заявил Юрий Швыткин