Ипотека на коммерческие помещения теперь доступна и физическим лицам

Тем, кто интересуется приобретением коммерческой недвижимости может быть интересно. Пресс-служба Сбера сообщает, что с 6 апреля 2023 года банк запустил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц.

Ранее возможность такого кредитования была только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Что примечательно, приобрести такую недвижимость можно будет не только на вторичном, но и на первичном рынке так как банк планирует расширить ипотечную программу уже в ближайшем будущем.

Похожие программы ипотечного кредитования для физлиц ранее были запущены и другими банками, такими как «АК Барс» банк, «Абсолют Банк», Банк «Центр- инвест» и другими.

Ранее мы писали о том, что по данным Сбера ипотека остается драйвером кредитования физлиц в 2023 году.