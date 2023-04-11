Речь идет об участках дорог у населенных пунктов Телези, Кезелево и Чащи, которые отремонтируют по просьбам жителей.

Речь идет про выборочный ремонт асфальта крупными участками, который позволит быстро убрать колейность и деформации. Создать перечень дорог, наиболее пострадавших после зимы, ранее поручил глава региона.

В Ломоносовском районе дорожники в мае-июне отремонтируют километровый подъезд к деревне Телези от дороги в сторону Красного Села. В Гатчинском — участок через Кезелево на трассе Елизаветино — Скворицы и часть трассы Мины — Новинка от поворота на Чащу в сторону Новинки.

Вам будет интересно Более 200 километров региональных трасс отремонтировали в Ленобласти за 2022 год Дорожники Ленобласти отчитались о проделанной работе за 2022 год. За 12 месяцев было отремонтировано около 212 километров региональных трасс. При этом... 15.03.2023 167

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В числе самых протяжённых — ремонт почти 20 километров между Морозовкой и Щеглово во Всеволожском районе, 17 — между Кикерино и Вырой, 10 — между Лугой и поворотом на деревню Наволок и другие.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.