Тюлененок «заглянул в гости» к жителям Выборга — фото

В один из водоемов Выборга в Ленобласти заплыл детеныш тюленя.

Ластоного заметили рядом с гостиницей на Железнодорожной улице.

Фото: Интересные события в Выборге, ВК

В комментариях пользователи поинтересовались, что делать с тюлененком и куда звонить. Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.