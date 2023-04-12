Тюлененок «заглянул в гости» к жителям Выборга — фото

В один из водоемов Выборга в Ленобласти заплыл детеныш тюленя.
Ластоного заметили рядом с гостиницей на Железнодорожной улице.
Фото: Интересные события в Выборге, ВК
В комментариях пользователи поинтересовались, что делать с тюлененком и куда звонить. Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.
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