Бастрыкин предложил ввести налог на труд мигрантов для мотивации найма россиян

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предлагает установит весомый налог за использование трудовых мигрантов, чтобы тем самым мотивировать работодателей нанимать россиян.

«На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы», — озвучил свою инициативу Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».

Он также добавил, что для снижения социальной напряженности стоит разработать «дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России», обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий.

По данным FinExpertiza, в 2022 году в Россию приехали на работу 3,47 млн иностранных граждан, что на треть больше, чем годом ранее.