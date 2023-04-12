Выборгские таможенники нашли спрятанные в покрышку сигареты

Таможенники нашли в колесе легкового автомобиля гражданина Финляндии, выезжающего из России через таможенный пост МАПП Светогорск, пачки сигарет.
Как сообщила пресс-служба СЗТУ, 100 пачек сигарет были спрятаны в правом заднем колесе автомобиля. Обнаружили их с помощью рентгенотелевизионного аппарата.
Фото: пресс-служба СЗТУ
В отношении иностранца составлен административный протокол. Пачки сигареты и колесо-тайник изъяты.
Вам будет интересно
В Петербурге сотрудники ФСБ и таможни изъяли у контрабандистов почти 800 килограммов наркотиков, ввезенного из Европы. 7600 плиток с наркотиками обнаружили...
11.04.2023 61