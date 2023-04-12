Выборгские таможенники нашли спрятанные в покрышку сигареты

Автор: Гузель Галимова
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Таможенники нашли в колесе легкового автомобиля гражданина Финляндии, выезжающего из России через таможенный пост МАПП Светогорск, пачки сигарет.

Как сообщила пресс-служба СЗТУ, 100 пачек сигарет были спрятаны в правом заднем колесе автомобиля. Обнаружили их с помощью рентгенотелевизионного аппарата.

Выборгские таможенники нашли спрятанные в покрышку сигареты сигареты, МАПП Светогорск, Ленобласть, Выборгский район
Выборгские таможенники нашли спрятанные в покрышку сигареты сигареты, МАПП Светогорск, Ленобласть, Выборгский район
Выборгские таможенники нашли спрятанные в покрышку сигареты сигареты, МАПП Светогорск, Ленобласть, Выборгский район
Выборгские таможенники нашли спрятанные в покрышку сигареты сигареты, МАПП Светогорск, Ленобласть, Выборгский район
Фото: пресс-служба СЗТУ

В отношении иностранца составлен административный протокол. Пачки сигареты и колесо-тайник изъяты.

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Выборгские таможенники нашли спрятанные в покрышку сигареты сигареты, МАПП Светогорск, Ленобласть, Выборгский район
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