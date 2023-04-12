Ленобласть выделила дополнительные деньги на ремонт трасс на юге и востоке

Речь идет об участках дорог в Лужском, Тихвинском и Бокситогорском районах. Их отремонтируют по поручению главы Ленобласти

В Лужском районе отремонтируют два километра на дороге Жельцы — Торковичи, участок около Волкино на дороге Павлово — Луга. В Тихвинском — участок трассы Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь около деревень Ситомля и Харчевня. В Бокситогорском — часть подъезда к деревне Ефимово. Здесь предусмотрен выборочный ремонт полотна крупными участками в течение мая-июня.

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Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В числе самых протяжённых — ремонт почти 20 километров между Морозовкой и Щеглово во Всеволожском районе, 17 — между Кикерино и Вырой, 10 — между Лугой и поворотом на деревню Наволок и другие.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.