Ленобласть станет первым регионом в России, где появятся службы социальных координаторов

В Волховской межрайонной больнице медики и представители социальных и общественных организаций обменялись опытом и разработками по реабилитации участников СВО и их родных. По опыту эксперта АСИ «Возвращение к мирной жизни» Елены Эльсалиевой, каждый случай требует индивидуального подхода.

«Это большая личная и семейная боль. Помощь таким людям должна быть оказана в любом случае!» – подчеркнула Елена Эльсалиева

Для оперативной и адресной помощи каждому участнику СВО и их родным создаются службы социальных координаторов. Это специалисты, которые выявляют реальные потребности человека, вникают в ситуацию и составляют маршрут адресной помощи. Ленинградская область станет первым регионом в России, где будут созданы такие службы.

«Позиция губернатора Александра Юрьевича Дрозденко, которую мы всецело разделяем, всегда нацелена на понимание текущей ситуации. Как показал опыт пандемии, регион оперативно перестраивается под определенный режим работы. И то, что сейчас мы совершенствуем все необходимые меры поддержки и помощи, очень важно», – заявил Алексей Брицун

Глава администрации Волховского района выразил уверенность, что важно действовать именно на опережение, а не бороться с последствиями. Каждый случай следует разбирать индивидуально.

«Уверен, Ленинградская область и каждый район в отдельности с этим справится», – резюмировал Алексей Брицун