Ленобласть станет первым регионом в России, где появятся службы социальных координаторов

В Волховской межрайонной больнице медики и представители социальных и общественных организаций обменялись опытом и разработками по реабилитации участников СВО и их родных. По опыту эксперта АСИ «Возвращение к мирной жизни» Елены Эльсалиевой, каждый случай требует индивидуального подхода.
Для оперативной и адресной помощи каждому участнику СВО и их родным создаются службы социальных координаторов. Это специалисты, которые выявляют реальные потребности человека, вникают в ситуацию и составляют маршрут адресной помощи. Ленинградская область станет первым регионом в России, где будут созданы такие службы.
Глава администрации Волховского района выразил уверенность, что важно действовать именно на опережение, а не бороться с последствиями. Каждый случай следует разбирать индивидуально.