Партию техники и специального снаряжения собрал фонд «Ленинградский рубеж»

«Ребята-ленинградцы — отличники «боевой и политической». Один из участников встречи — уже Герой России. С фондом Ленинградский рубеж передали бойцам «снарягу», которая пригодится для победы», — поделился глава Ленобласти.

Александр Юрьевич также предложил закрепить за регионами кураторство конкретных воинских частей. Предложение уже направлено в правительство России и будет рассмотрено на заседании Совета безопасности.

«Такая система позволит распределить нагрузку «по силам» и не оставит «беспризорных» частей, вне зависимости от того, бойцы из какого региона там служат, — прокомментировал Александр Дрозденко.

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