Более 70 детей из Ленобласти получат высокотехнологичную помощь при поддержке фонда «Круг добра»

Благотворительный фонд «Круг добра» расширил перечень заболеваний, по которым маленькие пациенты по всей стране могут получит необходимую медицинскую помощь.
Фонд окажет поддержку в лечении такой патологии, как миелопатия шейного отдела спинного мозга, осложненная зависимостью от аппарата искусственной вентиляции легких. Также началось финансирование еще одного вида кардиологической помощи для детей. Несколько новых методик лечения находятся на рассмотрении экспертного совета.
Каждый год фонд закупает дорогие лекарства для детей с редкими заболеванием, помогает получить им высокотехнологичную медпомощь, которую не предоставляет ОМС. При поддержке «Круга добра» помощь получат более 70 детей из Ленобласти. За два года число юных пациентов из 47 региона, получившим лечение благодаря фонду, выросло в пять раз.
Благотворительный фонд «Круг Добра» был создан в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина. Сейчас у фонда 5,3 тысячи подопечных.