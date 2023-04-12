Более 70 детей из Ленобласти получат высокотехнологичную помощь при поддержке фонда «Круг добра»

Благотворительный фонд «Круг добра» расширил перечень заболеваний, по которым маленькие пациенты по всей стране могут получит необходимую медицинскую помощь.

Фонд окажет поддержку в лечении такой патологии, как миелопатия шейного отдела спинного мозга, осложненная зависимостью от аппарата искусственной вентиляции легких. Также началось финансирование еще одного вида кардиологической помощи для детей. Несколько новых методик лечения находятся на рассмотрении экспертного совета.

«Каждая новая патология в перечне заболеваний, с которыми работает «Круг Добра» — это десятки и сотни детей по всей стране, в том числе и в Ленобласти, которые получат дорогостоящие препараты и инновационные методы лечения. Важно, что Фонд помогает детям в борьбе именно с редкими, тяжелыми – орфанными заболеваниями», — отметила заместитель главврача Всеволожской клинической больницы по детству и родовспоможению Мария Тюлькова.

Каждый год фонд закупает дорогие лекарства для детей с редкими заболеванием, помогает получить им высокотехнологичную медпомощь, которую не предоставляет ОМС. При поддержке «Круга добра» помощь получат более 70 детей из Ленобласти. За два года число юных пациентов из 47 региона, получившим лечение благодаря фонду, выросло в пять раз.

Благотворительный фонд «Круг Добра» был создан в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина. Сейчас у фонда 5,3 тысячи подопечных.