Сезон фонтанов в Петербурге откроют 22 апреля

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге специалисты Водоканала приводят в порядок городские фонтаны к открытию летнего сезона.

Рабочие проверяют работоспособность оборудования и целостность облицовки чаш, промывают фонтаны, убирают мусор, который скапливается в чашах после таяния снега.

Открыть сезон планируют 22 апреля. В этот день заработает 71 фонтан, в том числе в парке 300-летия Санкт-Петербурга, комплекс у Российской национальной библиотеки и многие другие.

Всего в хозяйственном ведении «Водоканала»находятся 113 фонтанов и фонтанных комплексов.

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10.04.2023 108
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