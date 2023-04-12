Светогорский ЦБК прошел сертификацию по системе «Лесной эталон»

Как сообщили в пресс-службе НПАО «Светогорский ЦБК», предприятие, расположенное в городе Светогорске Ленинградской области, успешно прошло аудит по российской системе лесной сертификации «Лесной эталон». В результате получен сертификат соответствия FE-RR-СW-00040.

Как уточнили в компании, этот сертификат подтверждает приверженность предприятия стандартам устойчивого лесопользования и позволяет реализовывать сертифицированную продукцию покупателям картона и химико-термомеханической массы, также подтвердившим сертификацию «Лесного эталона».

Несмотря на трудности, возникшие с приостановкой в России аудитов по системе FSC (Forest Stewardship Council), предприятие продолжает следовать требованиям международных стандартов по лесной сертификации, оставаясь ответственным лесопользователем. НПАО «Светогорский ЦБК» присоединился и к российским компаниям, прошедшим аудит «Лесного эталона».

«Лес – это система, которая выполняет не только экологическую функцию, но и социальную. В рамках лесной сертификации мы ведем коммуникацию с нашими потребителями и подтверждаем работу по стандартам устойчивого лесопользования, которое лежит в основе всей деятельности НПАО «Светогорский ЦБК», — заметил директор предприятия Тимур Габидуллин.

Для справки. Сертификация «Лесной эталон» — это система ответственного управления лесами, пришедшая на смену сертификации FSC в России и базирующаяся на ведущих международных требованиях и лучших национальных практиках ответственного лесоуправления. Благодаря усилиям «Лесного эталона» на начало апреля 2023 года было сертифицировано более 6 млн гектаров российского леса, что позволяет развивать социальную и экологическую ответственность в лесном секторе России на самом высоком уровне.