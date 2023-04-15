Какие известные личности оказались на «Титанике» в ночь трагедии 1912 года?

15 апреля 1912 года в 2:20 ночи воды Атлантического океана поглотили «непотопляемый» пассажирский лайнер «Титаник». Так как билеты на корабль мог позволить себе далеко не каждый, то в основном пассажирами корабля были состоятельные люди. Среди первого класса в морское путешествие отправились несколько миллионеров того времени. Некоторые из них погибли. Рассказываем истории пассажиров и последней выжившей.

Вам будет интересно "Титаник": как "непотопляемый" корабль пошёл ко дну? Более ста лет назад после столкновения с айсбергом затонул известный во всем мире лайнер "Титаник". Трагедия, которая нашла отражение в... 15.04.2023 73

Кто из известных личностей погиб 15 апреля 1912 года?

Изобретатель и представитель династии Астор Джон Джейкоб Астор пересекал Атлантический океан вместе с 19-летней беременной супругой Мадлен. Чета планировала появление ребёнка на свёт на территории США, поэтому отправилась домой из путешествия. Они считались одной из самых богатых пар мира. Ей удалось спастись, он погиб в 47-летнем возрасте при крушении лайнера. В середине августа у Мадлен родился сын, которого она назвала Джон Джейкоб Астор VI.

Член конгресса США и совладелец сети универмагов Macy’s 67-летний Исидор Штраус с супругой Идой, хоть и были пассажирами первого класса, отказались эвакуироваться. Исидор заявил, что не сдвинется с места, пока женщины и дети не покинут корабль. Супруга поддержала решение мужа, несмотря на его требование спасаться самой. Вместо себя они усадили в спасательную шлюпку свою горничную. Тело бизнесмена удалось обнаружить, жены — нет.

Воды Атлантики поглотили судостроителя Томаса Эндрюса, который конструировал «Титаник». По словам очевидцев, зная, что на всех пассажиров шлюпок не хватит, он бегал по каютам и уговаривал людей воспользоваться спасательными жилетами. Многие выжившие утверждали, что он до последнего помогал людям с эвакуацией. Кто-то говорил, что в последний раз видел Эндрюса, выбрасывающего с палубы шезлонги, надеясь, что люди смогут использовать их как плоты. Тело 39-летнего Эндрюса так и не нашли.

Бизнесмен и представитель клана Гуггенхаймов, сколотившего состояние на горнодобывающей промышленности, Бенджамин Гуггенхайм также утонул вместе со своим камердинером. Ему приписывают фразу, которую мужчина произнес во время крушения лайнера: «Мы оделись во всё лучшее и готовы уйти как джентльмены». Тело 46-летнего бизнесмена не было найдено.

Военный помощник Теодора Рузвельта и Уильяма Говарда Тафта майор Арчибальд Батт возвращался к своим обязанностям после шестинедельной поездки. Он стал ещё одной знаменитой жертвой трагической катастрофе в водах Атлантического океана. На момент смерти ему был 51 год. Тело погибшего не нашли.

Владелец нескольких американских железнодорожных компаний Чарльз Мэлвилл Хейс направлялся на мероприятие в сопровождении семьи и подчинённых. Он погиб за месяц до своего 56-летия вместе с мужем дочери и своим секретарём.

Влиятельный журналист и редактор того времени Уильям Томас Стед выделился своей пророческой работой, написанной в 1886 году. В вымышленном рассказе «Как почтовый пароход затонул посреди Атлантики, от выжившего» речь шла о крушении лайнера, где в результате нехватки шлюпок из 700 пассажиров спастись удалось только двум сотням. Выжившие на «Титанике» говорили, что публицист помогал эвакуировать женщин и детей с корабля, а затем вышел «почитать». Тело 62-летнего мужчины не было обнаружено.

Кто смог выжить после катастрофы?

Светская дама, филантроп и активистка Маргарет Браун, урождённая Тобин, отправилась в Штаты на «Титанике» после получения известий о болезни внука, так как это был самый быстрый способ добраться до США. В момент столкновения с айсбергом она находилась в каюте и упала на пол. С начала эвакуации Браун помогала пассажирам рассаживаться в шлюпки, говоря, что сама выплывет при худшем исходе. В итоге женщина оказалась в шестой шлюпке. По одной из версий, её столкнули туда силой. В спасательном плавсредстве на 65 мест находились всего 26 человек, из которых двое — мужчины. Женщина пыталась настаивать на возвращении для спасения тонувших, но никто её не послушал. В шлюпке она организовала греблю, чтобы не замерзнуть, а на борту «Карпатии», прибывшей на помощь «Титанику», помогала пассажирам вне зависимости от их социального положения. К моменту прибытия парохода в порт она собрала для выживших, многие из которых потеряли и семью, и сбережения, 10 тысяч долларов. Позже она организовала «Фонд спасшихся с Титаника», далее переименованном в её честь. Браун лично вручила капитану «Карпатии» Артуру Рострону и членам экипажа кубок любви от оставшихся в живых пассажиров. Посмертно активистку стали называть «непотопляемая Молли Браун». Отметим, что имя Молли пошло с бродвейского мюзикла, где Маргарет Браун стала прототипом главной героини.

Вместе с Браун в одной шлюпке в роли гребца оказался и вперёдсмотрящий Фредерик Флит, который первым увидел айсберг. Позже он давал показания американской и британской следственным комиссиям. Повесился в возрасте 77 лет. Знакомые говорили, что виной тому стало депрессивное состояние, вызванное недавней смертью жены и чувством вины за гибель пассажиров «Титаника».

Американский писатель полковник Арчибальд Грейси IV возвращался на «Титанике» домой из длительного путешествия по странам Европы. В момент столкновения судна с айсбергом он спал в своей каюте первого класса и проснулся от лёгкого толчка. Осознав, что двигатели перестали работать, он оделся и вышел на палубе, где приступил к помощи второму помощнику капитана Лайтоллеру с эвакуацией женщин и детей. Грейси смыло волной, когда вода хлынула на шлюпочную палубу. Но он смог схватиться за крышу мостика и позже залезть на днище перевернутой складной шлюпки. Вместе с ним там оказались ещё около 12 человек. Многие из них не могли от усталости держаться на киле шлюпки и соскальзывали в воду. После возвращения в Нью-Йорк полковник взялся за написание книги о плавании на «Титанике». Его работа о крушении лайнера стала сокровищем для историков и исследователей катастрофы, приоткрыв завесу тайны. Через восемь месяцев после трагического события Грейси скончался от осложнения диабета в возрасте 54 лет. Последними словами стали: «Мы должны посадить их в лодки. Мы должны посадить их всех в лодки».

Среди пассажиров «Титаника» оказались фехтовальщик Космо Эдмунд Дафф Гордон со своей женой Люси — ведущим британским модельером конца 19 столетия, придумавшей прототип современного бюстгальтера. Чета направлялась в Нью-Йорк, чтобы открыть там филиалы модного дома «Люсиль». Им удалось спастись вместе с секретарём Люси Лаурой-Мэйбел Франкателли на печально известной «шлюпке миллионеров», где вместо 40 человек оказалось 12. История спасения дорого обошлась обоим супругам. Против них выдвигались обвинения в подкупе гребцов и отказе взять больше пассажиров. Пройдя через многочисленные суды чета смогла опровергнуть обвинения, но урон репутации преследовал их до конца жизни. Космо скончался в 64-летнем возрасте, а Люсиль в 71 год от от рака молочной железы.

На корабле в злополучную ночь путешествовал в одном из люксов гендиректор компании «Уайт Стар Лайн», чьим творением был «Титаник», Брюс Исмей. Он часто сопровождал корабли в первом плавании и этот раз не стал исключением. Обстоятельства, которые помогли ему спастись, до сих пор не выяснены. Сам он говорил, что сел в последнюю шлюпку только после того, как убедился, что поблизости не наблюдалось женщин и детей. После трагедии Исмей давал показания Сенату США и британской торговой палате. Помимо вопросов, которые возникли с его спасением, его обвинили в том, что он дал указание капитану Смиту увеличить скорость лайнера в опасном районе. Его оправдали, но общественность и пресса «растерзали» мужчину за трусость. Негодования людей вызвало известие, что вместо 48 положенных шлюпок компания сократила их число до 20. 30 июня 1913 года бизнесмен покинул пост и до конца жизни держался в тени. В возрасте 74 лет он скончался от тромбоза.

Актриса немого кино, фотомодель и певица Дороти Гибсон возвращалась вместе с матерью в Штаты. Вечером перед катастрофой она игра в бридж с американскими банкирами Фредериком Кимбером Сьюардом и Уилльямом Ти Слоппером. При столкновении судна с айсбергом она направлялась в каюту к матери и услышала «затяжной, тошнотворный хруст». Выведя родственницу из каюты, актриса вместе с ней и напарниками по игре села в первую спущенную с «Титаника» шлюпку — седьмую. По словам певицы, на спасательном плавсредстве имелась пробоина, которую благополучно удалось залатать одеждой. На шлюпке вместимостью в 65 человек находилось 28, двое трое из которых были членами экипажа, остальные — пассажиры первого класса. Гибсон скончалась от инфаркта в 56-летнем возрасте.

Шарлотта Уордл Кардеза с сыном богатым банкиром Томасом Дрейком Мартинесом возвращались домой после посещения охотничьего заповедника в Венгрии. На «Титанике» остановились в самом дорогом люксе, где имелись две спальни, гостинная и частная пятидесятифутовая набережная. Они покинули тонущий корабль на шлюпке номер три вместе со своими сопровождающими — Энни Уорд и Гюставом Лесуэром.

Учитывая количество людей на корабле, список можно продолжать долго, рассказывая истории каждого из пассажиров. В завершение отметим последнего выжившего на «Титанике» человека. Им стала Элизабет Глэдис Миллвина Дин, которая на момент крушения лайнера являлась самом юным пассажиром. Тогда ей было два с половиной месяца. Её родители решили перебраться вместе с двумя малолетними детьми (брату — один год — прим.ред.) на ПМЖ в Штаты — в Уичито. Билеты изначально были куплены на другой корабль, но в результате забастовки угольщиков, они каким-то образом стали пассажирами третьего класса на «Титанике». Спастись им удалось благодаря отцу, который почувствовав неладное, после остановки судна помог жене и детям собраться и выйти на палубу, где они оказались одними из первых. Усадив семью в шлюпку, он пообещал вернуться на следующей, но этого не произошло. Под каким номером было плавсредство, на котором спаслись Дины, неизвестно, но предположительно на 10-ой, 13-ой или на складной шлюпке. Мать Миллвины вернулась обратно в Англию к родителям, так как осталась одна с двумя детьми. О том, что девочка пережила крушение «Титаника» она узнала в восемь лет. Известность пришла к ней в старости. Тогда она вместе с братом Бертрамом давала интервью и участвовала в деятельности, связанной с катастрофой. Скончалась последняя выжившая 31 мая 2009 года в возрасте 97 лет. Её прах был развеяли осенью того же года в порту Саутгемптона, откуда «Титаник» отчалил в свои первый и последний рейс.