Женщины в кожаных куртках обокрали дом пенсионерки во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 12 апреля обратилась 77-летняя пенсионерка из деревни Захонье. К ней в дом проникли три женщины в черных кожаных куртках и длинных юбках.

По словам пострадавшей, они были похожи на цыганок. После их визита из шкафа исчезли 57 тысяч рублей. Пенсионерка сообщила, что отлучалась из дома на 40 минут, дверь осталась открытой.

По факту кражи с незаконным проникновением в жилище заведено уголовное дело.