В микрорайоне Волхова нашли снаряд

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщили ivbg.ru в экстренных службах, 12 апреля около 19:00 в микрорайоне Валим в Волхове был обнаружен снаряд.

Очевидцы увидели его возле дома в четвертом квартале. На место происшествия были направлены наряд полиции и взрывотехники.

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23.05.2022 892
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