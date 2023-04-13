В микрорайоне Волхова нашли снаряд

Как сообщили ivbg.ru в экстренных службах, 12 апреля около 19:00 в микрорайоне Валим в Волхове был обнаружен снаряд.

Очевидцы увидели его возле дома в четвертом квартале. На место происшествия были направлены наряд полиции и взрывотехники.