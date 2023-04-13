В микрорайоне Волхова нашли снаряд

Как сообщили ivbg.ru в экстренных службах, 12 апреля около 19:00 в микрорайоне Валим в Волхове был обнаружен снаряд.
Очевидцы увидели его возле дома в четвертом квартале. На место происшествия были направлены наряд полиции и взрывотехники.
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23.05.2022 892